الأكراد: لا خيار أمامنا سوى الرد على تركيا

إتهمت “قوات سوريا الديمقراطية” تركيا، اليوم السبت، باستغلال مزاعم بقصف عبر الحدود ذريعة لشنّ هجوم في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقالت “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب وتحارب تنظيم “داعش”، ومدعومة من الولايات المتحدة، إنّها لا تجد خياراً أمامها سوى الدفاع عن نفسها إن تعرضت لهجوم.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها أكراد على مناطق شاسعة في شمال وشرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي طيب إردوغان، اليوم السبت، أنّ عملية عسكرية أطلق عليها إسم “غصن الزيتون” بدأت في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

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