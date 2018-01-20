توقيف امرأة بجرم السرقة في صيدا

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب اللبنانية ر.ن. (مواليد عام 1965) في بلدة القرية شرق مدينة صيدا، بتهمة سرقة حقيبة نسائية من محلّ مجوهرات في سوق صيدا،

وسلّمت الموقوفة الى مخفر صيدا القديمة لاستكمال التحقيق معها قبل إحالتها الى القضاء المختص.

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