ما حقيقة الأهداف التي تقصفها تركيا في عفرين؟!

كشف السياسي الكردي المقيم في عفرين ريزان حدو أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تعمل في الوقت الحالي على قصف المواقع الأثرية في عفرين ومحيطها بما فيها باصوفان الأثرية التي يقطنها الازيديون وصولاً إلى براد التي تضم ضريح القديس مارون وكنيستي جوليانوس والصغيرة الأثريتين وغيرها.

وقال حدّو ” الأتراك يقومون بتدمير الآثار بشكل متعمد وحاقد، فالقذائف تستهدف بشكل مباشر الآثار الموجودة في عفرين ومحيطها، وخاصة الآثار الدينية، علماً أن هذه المناطق خالية تماماً من الوجود العسكري للوحدات الكردية”، داعياً الجهات الدولية المسؤولة إلى التدخل الفوري لمنع تدمير هذه الآثار.

السياسي الكردي الذي دعا قبل ايام إلى التواصل المباشر مع دمشق والعمل بشكل مشترك بين الجيش السوري والوحدات الكردية أوضح أن عفرين تتعرض للقصف من ثلاث جهات، الجيش التركي من الشمال، والفصائل التابعة لتركيا من شرق عفرين وصولاً إلى الجنوب الغربي، دون أي تقدم بري فعلي إلا من محور واحد، حيث حاول مسلحو الفصائل التابعة لتركيا التقدم من قرية زيوان جنوب غرب عفرين في منطقة الشهباء، حيث تصدت الوحدات الكردية و “جيش الثوار” لهذا الهجوم وأفشلوه.

ورأى حدو أن الهدف الرئيسي لتركيا في الوقت الحالي هو دفع سكان عفرين إلى النزوح عن طريق حملة تهجير ممنهجة، موضحاً أن الجيش التركي يخاطب الأهالي عبر مكبرات الصوت أن يتركوا منازلهم ويخرجوا، كذلك تفعل الفصائل التابعة لتركيا، حيث تجري عمليات القصف بالتوازي مع حملة إعلامية شرسة لتخويف الأهالي ودفعهم للخروج من المنطقة، وهو ما لم ولن يحصل.

ويعيش في عفرين وفق نشطاء أكراد أكثر من مليون نسمة، بينهم اكثر من 300 ألف نازح من مدينة حلب والقرى المحيطة فيها، كما تضم آلاف الورشات الصغيرة والمتوسطة لتشكل مركزاً صناعياً هاماً في الشمال السوري.

وفي وقت تلتزم فيه روسيا الصمت تجاه التهديد التركي، رغم وجود قواعد روسية في عفرين، رفعت دمشق من نبرتها السياسية في سابقة هي الأولى حول عفرين، حيث هدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقدام باستهداف الطائرات التركية في حال حاولت قصف عفرين.

وفي حين ذكرت مصادر متقاطعة أن وفداً كردياً يزور دمشق في الوقت الحالي، رفض حدّو تأكيد ذلك، وقال ” لا نريد أن نتحدث عما يجري تحت الطاولة، ولكن مايجري فوق الطاولة واضح، تصريح دمشق واضح، وبعض القياديات الكردية أثنت على هذا الموقف المشرف واعتبرته خوة هامة لتوحيد الصفوف بين الأكراد والجيش السوري لردع الأتراك”.

يذكر أن العملية التركية ضد عفرين بدأت قبل نحو 10 أيام بقصف مستمر ومن ثلاث جهات محيطة بعفرين التي تضم 360 قرية، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن اليوم السبت أن “عملية عفرين بدأت”، دون اي تقدم فعلي على الأرض للقوات التركية أو الفصائل التابعة لها في الداخل السوري.

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