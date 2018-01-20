توقيف منفّذ تفجير صيدا.. بعد تحرّك الحريري!

أفادت مصادر صحفية, أن “اتصالات رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مع الجانب التركي أسفرت عن توقيف المتهم بمتفجرة صيدا والاجراءات المطلوبة بدأت ليتسلمه ​لبنان​”.

وكان ​الجيش اللبناني​ قد أعلن يوم الأحد الماضي عن “اصابة ​محمد حمدان​ صاحب السيارة التي انفجرت بصيدا بجروح اثناء قيامه بفتح بابها وتم نقله الى المستشفى”.

فيما أفاد في بيان ثان له أنه “إلحاقاً لبيانها السابق، وبعد كشف الخبير العسكري على موقع الإنفجار الذي حصل في محلة البستان الكبير – صيدا، تبيّن أنه ناجم عن عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية”.

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