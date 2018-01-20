عملية “غصن الزيتون” التركية إعتداء على السيادة السورية!

نددت الخارجية السورية، ما وصفته بـ”العدوان التركي” على مدينة عفرين، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه.

ونقلت وكالة “سانا” السورية، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: “سوريا تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من أراضينا”..”هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية”.

وأضاف المصدر: “سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغنا بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا”.

وكانت الخارجية التركية، أعلنت أنها أبلغت دمشق بإطلاق عملية “غصن الزيتون” اليوم السبت في عفرين شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله: “تركيا أبلغت النظام السوري عبر مذكرة مكتوبة بعملية عفرين”.

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