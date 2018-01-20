العدو يتدرب على إحتلال قرى في جنوب لبنان

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءه تمريناً يحاكي الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان، بينها النبطية وبنت جبيل ومارون الراس، فضلاً عن مناطق في قطاع غزة.

وقال جيش العدو، في بيان نقلته وكالة “الأناضول” التركية، إنّ التدريب جرى هذا الأسبوع بمشاركة كافة وحدات القوات البرية، بما فيها المدرعات والمدفعية والتجميع الحربي والهندسة وغيرها، ومشاركة جوية مختلفة.

وأضاف: “لقد حاكى التمرين الاستيلاء على قرية في جنوب لبنان أو قطاع غزة، ومواجهة سيناريوهات مختلفة”.

وفي هذا الصدد، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش العدو، إنّ “التمرين حاكى الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان، ومنها النبطية ومارون الراس وبنت جبيل”.

وأضاف أدرعي: “من خلال التعاون بين قواته، يستطيع الجيش الإسرائيلي الانتصار في أيّ معركة وحسم العدو”.

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