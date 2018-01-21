أزمة “مرسوم الأقدمية” ستبقى بإطارها القانوني

كشف مصدر سياسي لصحيفة “القبس” الكويتية عن أن “حزب الله” أحجم في البداية عن التدخل في أزمة ملف مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 تاركاً لوسطاء يثق بهم مهمة العثور على نقاط تلاقي بين حليفيه، لكن مرور نحو شهر من دون إحراز أي تقدم في هذا الملف، بل ذهاب الخلاف الدستوري – التقني الى مواجهة سياسية يخشى ان تنفجر في مجلس الوزراء وتطيح بالانتخابات النيابية المقبلة، بات عبئاً على “حزب الله”.
ولفت إلى أن “رئاسة المجلس النيابي لا تنظر بعين الرضى الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الحيادي ازاء هذه الأزمة وتعتبره انحيازا ضمنيا لرئيس الجمهورية ميشال عون”.
وفيما نقلت “القبس” مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري “حرصه على إبقاء الخلاف في إطاره الدستوري وان الخلاف مع الرئيس عون لن يؤثر على عمل مجلس الوزراء”.