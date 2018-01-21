لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع والسبب ؟!

أشار مصدر وزاري لـ”الحياة” إلى إنه “بعد اجتماع اللجنة الوزارية غداً الإثنين لن يُعقد ​مجلس الوزراء​، لأن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيغادر في اليوم التالي إلى دافوس في ​سويسرا​ لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، ويمكث 3 أيام فيها لإجراء لقاءات حول برنامج ​لبنان​ الاستثماري الذي يُتوخى تمويل جزء كبير منه (على 8 سنوات) من مستثمري ​القطاع الخاص​ العالميين والعرب، وسيرافقه وفد وزاري في الزيارة، بينما ينتقل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى ​الكويت​ في زيارة رسمية تستمر يومين”.

ولفت المصدر إلى أن “هذا يعني أن الحكومة لن تجتمع إلا الأسبوع الذي يلي، أي الأسبوع الأخير من الجاري، الذي يقترب بأيام قليلة من بدء سريان المهل القانونية، في وقت يحتاج أي تعديل ل​قانون الانتخاب​، إذا وافقت عليه الحكومة، إلى جلسة نيابية تتطلب صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية، لا يبدو استمرار الخلافات الرئاسية مواتياً للتوافق عليها”، مشيرة الى إن “ترحيل الخلافات بتمرير الوقت هو الساري المفعول لتفادي توتير الأجواء السياسية”.

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