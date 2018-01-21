تركيا تعلن دخول جيشها عفرين والأكراد ينفون

قالت قناة Haberturk التركية نقلا عن رئيس الوزراء بنعلي يلدريم إن الجيش التركي دخل منطقة عفرين السورية، وذلك بعد يوم من بدء الغارات الجوية في إطار عملية “غصن الزيتون”.

وأضافت القناة أن الدبابات التركية تقدمت داخل الأراضي السورية بعمق 3,5 كيلومتر، فيما قالت الأناضول إنه تم نقل وحدات الكوماندوس وقوات المدفعية إلى منطقة الحدود مع سوريا.

جاء ذلك بعد ساعات من توغل قوات “الجيش السوري الحر” في عفرين.

وفي الصدد، أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بأن الجيش التركي لم يدخل عفرين، وأن القوات التركية وحلفاءها من الفصائل السورية حاولت التوغل، لكنها فشلت في ذلك إثر المقاومة العنيفة التي تلقتها.

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