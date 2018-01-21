الراعي للسياسيين: أنتم خدام لا أسياد

اعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن مأساة الـ 14 سورياً الذين قضوا من البرد والصقيع أثناء محاولتهم الدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية مسؤولية الأسرة الدولية التي لا تريد إيقاف الحروب وإحلال السلام في سوريا وبلدان المنطقة، وتكشف يومًا بعد يوم أنها غير معنية بالكائنات البشرية وبسلامة المواطنين وحقوق عيشهم الكريم في أوطانهم.

وتوجه الراعي خلال ترؤسه قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي للسياسيين بالقول :”انتم وكلاء لا أرباب، خدام لا أسياد، وأنهم مؤتمنون على تأمين الخير العام لا خيرهم الشخصي فقط ومصالحهم الفئوية. “

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