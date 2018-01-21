بو عاصي: “هذا هو الحل الفعلي نقطة ع السط”

شدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على أن “الحل الفعلي لملف النازحين السوريين هو بعودتهم الى سوريا، ونقطة ع السطر. نحن نعمل على تفعيل الآليات لتحقيق ذلك على مختلف المستويات، والعام 2018 هو عام تصنيف فئات النازحين تحضيرا لعودتهم”.

وقال في حديث إلى مجلة “المسيرة” عن إشكالية تضارب الأرقام في عدد النازحين وحقيقة الأرقام التي صدرت عن المفوضية العليا للنازحين ووثقت حتى نهاية تشرين الثاني 2017 وجود 997,905 نازحين مسجلين: “الأمر طبيعي لأن الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية وقف تسجيل الداخلين الى لبنان في بداية العام 2016، وبالتالي فالأرقام لديها لا يمكن أن تكون دقيقة لأنها مبنية عل المعطيات التي توقفت عندها أواخر العام 2015. إذا أي تناقص هو من عدد المسجلين لديها وليس من العدد الفعلي والذي بحسب تقديراتنا كوزارة مسؤولة عن إدارة هذا الملف هو حوالى مليون و200 ألف نازح، وحتى هذا الرقم ليس دقيقا إنما هو نتيجة لتقاطع الأرقام بين الأمن العام اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات والمنظمات الدولية. وتناقص عدد النازحين المسجلين لدى المفوضية هو نتيجة عودة قلة الى قراهم ولا سيما القرى الحدودية مع لبنان والتي باتت آمنة، أو بسبب سفرهم الى دول أخرى وفق ما يعرف في أوروبا مثلا ببرنامج لم الشمل، أو الوفاة، أو تم شطبهم من السجلات بسبب دخولهم المتكرر الى سوريا ونزع صفة النزوح عنهم، أو أي أسباب أخرى تمنعهم من مواصلة التردد على مراكز المفوضية والحصول على حصصهم من المساعدات الدولية”.

واستبعد “فرضية ترويج فكرة تدني عدد النازحين الى ما دون المليون تمهيدا لفكرة إما التوطين المبطن او التطبيع”، وقال: “الأمر مرفوض كليا من قبلنا ومن كل المكونات التي نتفاعل معها داخل الحكومة. وبصراحة وصدق لم نلمس مرة أن أحدا لديه ميل لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لا بل هناك إجماع على التوافق حول خطوات عملية لعودتهم”.

وعن هاجس ذوبان بضع مئات من السوريين في البيئة اللبنانية الحاضنة، قال: “الأردن اتخذ منذ بداية الأزمة السورية خيار حصر النازحين السوريين في مخيمات كمخيم الزعتري وغيره، لكن النتيجة مع الوقت أسفرت عن تركهم للمخيمات والانتشار على كل الأراضي الأردنية، فصار عدد المقيمين في المخيمات لا يتعدى 15 في المئة. أما لبنان الذي لم يتخذ هذا الخيار في الأساس، وفضل أن تجد كل مجموعة سورية الحل والمكان المناسبين لها في هذه الفترة الانتقالية، ايضا نحو 15 في المئة منهم ما زالوا يقيمون في المخيمات التي تشرف على إدراتها أولا الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثانيا البلديات وثالثا الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية العليا للنازحين UNHCR. هناك حوالى 1700 مخيم عشوائي في كل لبنان، تختلف أحجامها بين منطقة وأخرى وتتوزع بين الحدود الشرقية والشمال لكنها شبه فارغة من النازحين”.

وختم: “هؤلاء الأطراف الثلاثة يعملون على تطبيق ما سمي بخطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 – 2020 يتركز العمل وفقها على تحقيق الاستقرار واستراتيجية تنموية بعيدة الأمد تستهدف حوالى 3 ملايين نسمة نصفهم من اللبنانيين والنصف الثاني من النازحين السوريين لأن أكثر المجتمعات اللبنانية ضعفا هي التي تستضيف غالبية النازحين ما يشكل أعباء كارثية عليها.

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