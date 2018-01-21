طلال المرعبي: “أطلقنا الماكينة الانتخابية”

دعا رئيس تيار القرار اللبناني الوزير والنائب السابق طلال المرعبي الى “اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، وقال: “ان اي كلام عن تاجيل او محاولة للتاجيل يفقد لبنان صدقيته امام العالم”.

واشار خلال اجتماع حاشد لتيار القرار اللبناني الى “ان الوقت متاح لاجراء بعض التعديلات الطفيفة وغير الجوهرية على قانون الانتخابات، مع ان هذا القانون غير واضح وبحاجة لشرح، وهناك تقصير اعلامي في هذا المجال والمطلوب اقامة حلقات وبرامج اعلامية تشرح القانون للمواطنين”.

وعن اجواء الانتخابات في عكار، قال: “اطلقنا الماكينة الانتخابية لتيار القرار اللبناني وبدات الاجتماعات واللقاءات للتحضير لهذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر الذي حتما سيحدث تغييرا كبيرا في الاوساط السياسية”.

واعتبر “ان اقرار فروع للجامعة اللبنانية في عكار هو خطوة هامة”، داعيا الى “تشغيل مطار القليعات وتفعيل مرفا العبدة والعمل على توفير كل الادارات والدوائر الموجودة في المحافظات الاخرى”.

ونوه المرعبي ب “الانجازات الامنية وهذا يعطي سمعة مشرفة للبنان عربيا ودوليا”.

من جهة ثانية، التقى المرعبي شخصيات دينية ووفودا شعبية وهيئات.

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