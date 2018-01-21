مصر تدين العدوان التركي على عفرين

أعربت مصر، عن رفضها للعمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية في مدينة عفرين السورية، واعتبرتها انتهاكا جديدا للسيادة السورية.

وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني: “أعربت مصر عن رفضها للعمليات العسكرية، التي تقوم بها القوات التركية ضد مدينة عفرين في شمال غرب سوريا، باعتبارها تمثل انتهاكاً جديداً للسيادة السورية، وتقويضا لجهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا”.

وكانت القوات المسلحة التركية، أعلنت اليوم الأحد، بدء العملية البرية في منطقة عفرين شمالي سوريا، فيما نفت وحدات حماية الشعب الكردية، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة “القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية”.