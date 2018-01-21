ريال مدريد مستعد للتخلي عن رونالدو صيفا

وافق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على السماح للبرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر بان البرتغالي صاحب الـ32 عاما يرتبط مع النادي الملكي بعقد يمتد حتى 2021،

وتبلغ قيمة فسخ العقد مليار يورو، الأمر الذي سيدفع الطرفان لإيجاد صيغة مثالية لهما.





هذا وتطمح عدد من الأندية على جلب البرتغالي الى صفوفها و أهمها أندية “باريس سان جيرمان ” الفرنسي، و “تيانجين كوانجيان” الصيني

بالإضافة لناديه السابق “مانشستر يونايتد”، حسبما نقل موقع “سبورت رو”.

وعودته “للشياطين الحمر” لن تتأثر بقدوم التشيلي أليكسي سانشيز للنادي الإنجليزي.

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