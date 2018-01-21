إحتراق سيارة أحمد الحريري مع عائلته !

شب حريق مفاجىء في سيارة امين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري وهي رباعية الدفع من نوع Chevrolet في منطقة الشرحبيل في بلدة بقسطا شمال شرق مدينة صيدا بسبب عطل طارىء

وقد كان برفقة الحريري زوجته وأبنائه، وحالت العناية الالهية دون إصابة أحد بأذى، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وعلى الفور، قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا باخماد الحريق ومنع تمدّده الى كامل السيارة.

وقد حضر الى المكان رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر واطمأن الى صحة الحريري وعائلته، فيما عملت شرطة بلدية بقسطا على تنظيم السير وازالة الزيت المتسرب على الطريق تفادياً لوقوع اي حادث.

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل”، في بيان، أنّ “عطلاً كهربائياً في إحدى سيارات أحمد الحريري أدّى إلى نشوب حريق فيها سرعان ما تمّت السيطرة عليه، بينما كان يقودها بنفسه برفقة عائلته، ظهر اليوم الاحد، في منطقة الشرحبيل شرقي صيدا”.

وأضاف البيان: “يهم هيئة شؤون الإعلام طمأنة كل المحبين، بأنّ الأمين العام أحمد الحريري وعائلته بخير، ولم يصابوا جراء ما حصل بأي أَذى على الإطلاق”.

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