سلاف فواخرجي ويوسف الخال في صورة طريفة !

نشرت النجمة سلاف فواخرجي صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام تظهر فيها مع النجمان فادي صبيح ويوسف الخال، ويبدو أن الصورة التقطت في لحظة مليئة بالضحك. وأرفقت سلاف الصورة بعبارة: “ضحكة من القلب. يوسف & فادي & وانا”.

يذكر أن ما جمع هؤلاء الفنانين هو مسلسل “هوا أصفر” وهو عمل درامي يتقاسم بطولته نجوم سوريون ولبنانيون تدور فصول حكايته بين دمشق وبيروت، بكل ما يعنيه اجتماع هاتين المدينتين في فضاء حكائي واحد من رمزية، فالمدينتان شهدتا كل أنواع الصراع بمستوياتٍ ناعمةٍ وخشنة، ولديهما روابط عميقة، وسمات اجتماعية فريدة، وتاريخ يتأرجح بين النهوض والانهيارات، ما يجعل مفرزات ذلك كلّه مغرياً للسبر الدرامي، والغوص عميقاً في قضايا قد تكون غير مطروحة سابقاً.

بطولة: سلاف فواخرجي، يوسف الخال، وائل شرف، يامن الحجلي، فادي صبيح، رامز الأسود، نادين تحسين بيك، حلا رجب، يزن خليل، جوي خوري، فادي إبراهيم، مهدي فخر الدين، مجدي مشموشي، تيسير إدريس، علاء قاسم، انطوانيت نجيب، حسان مراد، راشيل نخول، غريس فرح، أسامة المصري، نور صعب، جو معلوف، إيلي شالوحي.

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