كيف علق الرئيس الأسد على العملية التركية في عفرين؟

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنّ “الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشل المخطّط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها والسيطرة على قرارها المستقل”.

الأسد، وفي تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، أدلى بها خلال إستقباله رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي على رأس وفد، أشار إلى أنّ “الدعم الإيراني لسوريا في كل المجالات وخصوصاً في مكافحة الإرهاب ساهم في النجاحات التي يحققها الجيش السوري ضدّ الإرهابيين”.

وشدّد الأسد على أنّ “العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا والتي بنيت أساساً على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها”.

من جهته، هنأ خرازي الأسد والشعب السوري على الانتصارات المتلاحقة على الإرهابيين وآخرها استعادة مطار أبو الضهور، معرباً عن الثقة بأنّ هذه الانتصارات سوف تتوج بالمزيد من الإنجازات سواء على الصعيد العسكري أو السياسي.

وأكد خرازي أهمية الاستمرار في تبادل وجهات النظر والتعاون الوثيق بين سوريا وإيران لمواجهة المؤامرات الخارجية، معتبراً أنّ الانسجام السوري – الإيراني لعب دوراً إيجابياً في هذا الاتجاه، وفق ما نقلت “سانا”.

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