نداء عاجل لمساعدة اليمن

وجهت الامم المتحدة نداء للتبرع بهدف جمع 2,96 مليار دولار في 2018 لتقديم مساعدة عاجلة الى أكثر من 13 مليون شخص في اليمن الغارق في نزاع مسلح ويواجه “أسوأ أزمة انسانية” في العالم.

وبحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”، قال منسق الشؤون الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك، خلال مؤتمر صحافي في صنعاء، انّ المانحين قدموا في 2017 حوالى 1,6 مليار دولار من أصل 2,34 مليار كان يحتاج اليها سكان البلد الفقير.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي اكثر من 9200 يمني، بينما اصيب اكثر من 52 الف شخص اخر، بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكان تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة أشار الاسبوع الماضي، الى انّ نحو 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة الى المساعدة بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الاشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير انّ خطر حصول مجاعة في تزايد اذ يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6,8 ملايين في 2017. وتشمل هذا الارقام اكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هي الاكثر تعرضاً لخطر المجاعة.

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