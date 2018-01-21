بري اتصل بنصرالله معزيا..

تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدم خلاله التعازي بوفاة مصطفى الشيخ إبراهيم ياسين والد زوجة نصرالله.

الى ذلك، قدم العزاء بالراحل، في مجمع الإمام العسكري في الضاحية الجنوبية، الرئيس العماد اميل لحود، الوزير طلال أرسلان، النواب اميل رحمة، نقولا فتوش والوليد سكرية، الوزراء السابقون ناجي البستاني، عدنان منصور وعدنان طرابلسي والنائب السابق اميل اميل لحود.

كما قدم التعازي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، رئيس مجمع التقريب بين المذاهب السيد حسن التبريزي، وفود من المجلس الشيعي الأعلى، تجمع العلماء المسلمين، حركة أمل وشخصيات بلدية واختيارية وتربوية ونقابية.





ويستمر آل الفقيد باستقبال التعازي غدا الاثنين في مجمع الإمام الحسن العسكري من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء.

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