سارقا البنك اللبناني السويسري في قبضة الامن

افادت معلومات صحفية ان شعبة المعلومات تمكنت من القاء القبض على لبناني وسوري، أقدما على سرقة البنك اللبناني السويسري في 18 الحالي، في محلة بئر حسن.

وجاء التوقيف بعدما تعرفت شعبة المعلومات على الفاعلين من خلال كاميرات المراقبة، لتقوم بملاحقة مسار الدراجة النارية التي استقّلاها بعد تنفيذ عملية السطو.

ولاحقًا، صدر عن قوى الامن الداخلي البيان التالي:





“بعملية نوعية، أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ اليوم 21/1/2018 سالبَي المصرف اللبناني – السويسري وهما:

– ع. هـ. (1990، سوري)

– القاصر م. س. (2003، لبناني)

وضبطت القسم الأكبر من المبلغ المسروق. التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص”.

بعملية نوعية، أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ اليوم 21/1/2018 سالبَي المصرف اللبناني – السويسري وهما:

– ع. هـ. (1990، سوري)

– القاصر م. س. (2003، لبناني)

وضبطت القسم الأكبر من المبلغ المسروق. التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.#قوى_الأمن pic.twitter.com/Mtia8Nk3rP — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 21, 2018

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