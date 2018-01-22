“قانون العفو” على “نار حامية”

أكد النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” أن “لا امكانية لتعديل موعد الانتخابات التي ستجرى في موعدها بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى”، موضحا أن “الخلاف حول تعديل قانون الانتخاب له شق قانوني وآخر سياسي يغلب على النقاش نتيجة تراكمات سابقة”.

وأوضح أن “تعديل قانون الانتخاب يفتح الشهية على تعديل مواد أخرى فيه”، مشيرا إلى أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث عن 11 مادة يجب تعديلها لتلافي الطعن بالانتخابات ولكن باب التعديل سهل فتحه ومن الصعب إغلاقه”.

وتطرق الى “قانون العفو المزمع اصداره”، لافتا الى انه “ما زال على نار حامية ومعظم القوى السياسية ترغب بانجازه”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب والامور ما زالت في النقاش ومن المبكر إطلاق أحكام عن العفو لان التفاضيل النهائية لم تنجز بعد”.

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