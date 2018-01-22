الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
تغطية
جريح في حادث سير على تقاطع الصيفي
22 يناير, 2018
- 11:53 صباحًا
Follow @alhadathnews
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
22 يناير, 2018
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
القوات الكردية تنفي دخول القوات التركية إلى عفرين
يلدريم: القوات التركية دخلت منطقة عفرين في سوريا
الأناضول: الجنود الروس ينسحبون من عفرين قبيل عملية القوات التركية
اعلانات
حدث الساعة
11:53
جريح في حادث سير على تقاطع الصيفي
11:26
القوات الكردية تنفي دخول القوات التركية إلى عفرين
11:25
يلدريم: القوات التركية دخلت منطقة عفرين في سوريا
14:28
الأناضول: الجنود الروس ينسحبون من عفرين قبيل عملية القوات التركية
11:48
إغلاق بعض المدارس في حاصبيا بسبب تراكم الثلوج
14:20
طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات
12:22
إضراب لنقابة مستخدمي الضمان في 19 و20 الحالي
13:27
اعتصام للموظفين المصروفين تعسفا من تلفزيون المستقبل
10:38
واشنطن: عملية التحالف في سوريا مستمرة
11:03
الجيش: رماية ليلية ونهارية بالأسلحة الصاروخية بمزرعة حنوش
11:41
تغييرات بالحكومة البريطانية الاثنين
10:58
زلزال يهز شمال شرق الهند
10:09
اغتيال إمام مسجد في داغستان
12:49
الدفاع المدني: حريق داخل سيارة في الكولا
12:19
إخماد حريق داخل شقة في طيرفلسيه بصور
10:05
عمال الكهرباء في صور إعتصموا وأغلقوا دائرتهم
12:47
الرئيس عون لوفد الاغتراب: لبنان سيُقلع من جديد اقتصاديا وانمائيا
13:11
جريحان في حادث سير في طرابلس
10:37
الرئيس عون استقبل قائد الجيش وكبار ضباط القيادة
12:52
الحريري ترأس إجتماعاً لجنة النفايات
فايسبوك
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
خـاص “الحدث نيوز”
بالصورة: مقتل فضل شاكر في إدلب
بالصورة: فيصل القاسم يعترف بأنه “حذاء”!
بالصورة: فيفي عبده تعلم رجال السعودية الرقص الشرقي!
بالفيديو: برلماني سوري يتفوق على معمر القذافي في الكلام!
بالصور: فيلق الرحمن يحرج تركيا.. معركة إدلب تأخذ أبعاداً جديدة
مقالات خاصة
فعلها أردوغان وساعد الأسد!
روبينا محمد
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
ترامب في عامه الأول..العالم أكثر توترا ًوأقل إستقرارا ً
ميشيل كلاغاصي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
الذبح على أبواب الفردوس الصهيوني
ميشيل كلاغاصي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
موعد اجتماع لجنة قانون الانتخاب لم يحدد
22-01-2018
قتل زوجته في رأس النبع !
22-01-2018
على الذين ينتظرون عودة حزب الله.. استعدوا
22-01-2018
فعلها أردوغان وساعد الأسد!
22-01-2018
معركة المليار دولار في طرابلس
22-01-2018
الصليب الأحمر الدولي: يجب حماية المدنيين في عفرين السورية
22-01-2018
أميركا تحظر نقل الشحنات من مطار القاهرة
22-01-2018
الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
22-01-2018
بالصورة .. المشتبه به بجريمة رأس النبع
22-01-2018
ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
22-01-2018
خبر عاجل