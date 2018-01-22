غداً.. الثلوج تلامس 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما وممطرا بغزارة أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها صباحا الى 90 كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال6 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ليلامس ال 1300 متر مساء وتنحسر الامطار وتخف سرعة الرياح ليلا. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بدءا من مساء اليوم بمنخفض جوي مصدره شرق أوروبا يحمل معه أمطار وثلوج ورياح قوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يبنما تنخفض على الجبال والداخل مع رياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار يتحول الطقس ليلا الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد منتصف الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 90 كم/س خصوصا شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 5 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم وممطر بغزارة أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها صباحا الى 90 كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال6 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ليلامس ال1300 متر مساء وتنحسر الامطار وتخف سرعة الرياح ليلا.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار محلية متفرقة يتخللها انفراجات واسعة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة الخفيفة على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

-درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الارز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 3 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية نهارا الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 20 و50 كم/س تشتد ليلا الى 90 كم/س خاصة شمال البلاد.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار وبعد منتصف الليل بسبب غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و75%.

-حال البحر مائج يتحول تدريجيا الى هائج، حرارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:41 ساعة غروب الشمس: 16:59

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