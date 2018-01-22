تغيير 5 محافظين في سوريا

22 يناير, 2018 - 12:15 مساءً المصدر: صاحبة الجلالة
تغيير 5 محافظين في سوريا

توقعت مصادر ” لصاحبة الجلالة ” أن يجري تغيير خمسة محافظين خلال الفترة القادمة و ذلك بعد تقييم أداء شاركت فيه وزارة الإدارة المحلية و تم مقاطعتها مع تقييم أداء في رئاسة مجلس الوزراء .

و تضمن التقييم قدرة المحافظين على تتبع نتائج زيارات الوفود الوزراية للمحافظات و سرعة الاستجابة للحاجات الطارئة .

و قالت المصادر أن المدة التي تولاها المحافظ ستكون عاملا يؤخذ به لاستمراره أو إعفائه مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لضخ دماء جديدة تتناغم مع متطلبات إعادة الإعمار .

وكان اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين لتتبع أداء المحافظات خلال العام الفائت و رسم خطة للعام الحالي و متابعة القرارات التي تم اتخاذها في خلال الجولات الوزارية على المحافظات.

المصدر: صاحبة الجلالة
22 يناير, 2018

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