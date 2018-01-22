فضل الله يعلق على وقف قرار “الجراح” حول “الفابير”

علق رئيس رئيس لجنة الاعلام عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسن فضل الله​ على “قرار ​مجلس شورى الدولة​ الذي أوقف قرار وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ بتلزيم الفايبر أوبتيكس لشركتي GDS و Waves”، معتبراً أن “هذا القرار خطوة مهمة سنستكملها حتى النهاية للحفاظ على المال العام”.

فضل اللهوفي تصريح له، أوضح أن “ههذ الاجراءات بدأت منذ أن وضعت يدها عليها لجنة الاعلام وهذا مؤشر ايجابي بالنسبة لعمل ​اللجان النيابية​ واحالة الكثير من الملفات إلى ​القضاء​ لأن السلطة التشريعية في ​لبنان​ هي أمُّ السلطات وهي أعلى سلطة رقابية على السلطة التنفيذية”.

إلى ذلك، أشار فضل الله إلى أن “​الحكومة​ تستطيع ان تتخذ خطوات تطبيقية بوقف تطبيق مصاريف غير ملزمة”، لافتاً إلى ان “هناك بعض الإجراءت الإدارية التي على الحكومة القيام بها توقف بعض منابع الهدر وتخفِّض المصاريف الكبيرة”.

وشدد على “ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة الهدر المقونن ومنها الإسراع في إرسال مشروع ​الموازنة​ للعام 2018″، مشيراً إلى أن “الحكومة تستطيع أن تتخذ قرارات ادارية بوقف تطبيق بعض المصاريف غير الملزمة”.