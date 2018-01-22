موسكو: الأميركيون يستعرضون قوتهم في سوريا

اعتبر فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن الولايات المتحدة لن تتمكن عبر تشكيلها ما تسميه قوة حدودية في سوريا من خلق “مركز قوة” لها هناك.

وقال خلال اجتماع عقده مع الملحق العسكري الصيني لدى موسكو كوي يانفي، إن الأمريكيين فضلوا استعراض قوتهم في سوريا، ولكن هذه التصرفات لن تفلح ولن تسفر عن أي شيء ملموس.

وأكد بونداريف وهو قائد القوات الجوية الفضائية الروسية السابق، أن جميع محاولات الجانب الأمريكي تشكيل قوة حدودية في سوريا ستبوء بالفشل.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأ في سوريا حشد “قوات أمن حدودية” بالتعاون مع فصائل كردية تشكلت سنة 2015 بدعم من واشنطن بذريعة مكافحة داعش.

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