دعوات سوتشي وصلت إلى مصر

22 يناير, 2018 - 2:44 مساءً المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك
دعوات سوتشي وصلت إلى مصر

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الاثنين أن بلاده تسلمت دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا المزمع أواخر الشهر الجاري.

وأكد على “ثبات الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ وحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولا زال يعاني ويلات الاقتتال والدمار”.

وأشار إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.

الخارجية": مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشى حول سورياـــــــــــــــــــــقال المتحدث الرسمي باسم وزارة…

Publié par ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ sur lundi 22 Janvier 2018

 

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك
22 يناير, 2018

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