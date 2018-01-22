هيئة التفاوض تقبل دعوة روسيا قبل أسبوع من موعد سوتشي

فاجأت هيئة التفاوض المعارضة الجميع بإعلانها تلبية دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو، حيث ستلتقي وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات العامة في البرلمان الروسي، كما قالت في بيان لها حصل “سناك سوري” على نسخة منه، ولم توضح الهيئة موعد الزيارة وما إذا كانت ستأتي قبيل انعقاد مؤتمر سوتشي المزمع عقده أواخر شهر كانون الثاني الحالي، أو خلال فترة انعقاده.

وذكرت الهيئة في بيانها أن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات الدولية التي قامت بها عقب جولة جنيف الثامنة لشرح نتائجها، وأضافت: «كما تأتي في إطار السعي لإيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري واستنادا للقرارات الدولية».

وأضاف البيان أن «الهيئة تضع نصب أعينها استمرار معاناة الشعب السوري تحت القصف والحصار؛ وكون ⁧‫روسيا‬⁩ طرفاً معنياً بما يجري في ⁧‫سورية‬⁩، وأحد رعاة العملية السياسية في ⁧‫جنيف‬⁩ وضامن أساسي لمناطق خفض التصعيد».

وقالت الهيئة خلال بيانها إنها ستبحث سبل تفعيل المسار السياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عبر العملية التفاوضية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحث على «معالجة الخروقات المستمرة لاتفاقيات خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وإدلب وباقي المناطق السورية».

وذكر البيان هدف الزيارة في «الوقوف على حقيقة الموقف الروسي تجاه العملية السياسية، وإمكانية التوصل الى استراتيجية مبنية على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة في سورية دولة ديموقراطية ذات نظام سياسي تعددي، دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون».

قرار هيئة التفاوض أثار بالتأكيد مفاجأة كبيرة، خصوصاً أنه يأتي قبيل انعقاد سوتشي التي حاولت الهيئة جاهدة ألا تقطع شعرة معاوية بالحديث عنه، وهذا مابدا جلياً في تصريحات رئيس وفدها إلى جنيف “نصر الحريري” الأخيرة والذي لم يؤكد عدم حضور المعارضة إلى سوتشي إنما “رجح” عدم المشاركة به كون “أجواء المعارضة العامة” تقتضي رفضه، ومن يدري لربما “أجواء المعارضة العامة” قد تبدلت الآن.

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