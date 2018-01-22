بالفيديو.. هكذا وقعت جريمة رأس النبع

استفاقت منطقة رأس النبع على جريمة قتل مروّعة، حيث أقدم المدعو فادي عسكر على قتل زوجته ندى بهلوان بأربع طلقات نارية, وهو على خلافات عائلية معها ولا يعيشان سوياً في المنزل، وبينهما دعوى طلاق.

والحاقاً بالجريمة, تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه بعض المشاهد من جريمة رأس النبع حيث أطلق المدعو فادي عسكر النار على زوجته ندى وأرداها على الفور في شارع عمر بن الخطاب.

فيديو يوثق جريمة رأس النبع…استقل سيارة وحاول تغطية وجهه بعدما ارتدى لباس امرأة، وقتل "طليقته" بـ4 طلقات…كما حاول إصابة أحد عناصر القوى الأمنية Publié par ‎صدى سرعين‎ sur lundi 22 Janvier 2018

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