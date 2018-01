أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الشرطة الأمريكية في مقاطعة هنري بولاية جورجيا، أخلت فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول في أروقة الفندق حاملا بندقية.

وأوضحت قناة “WSBTV “، أن ضباط الشرطة استدعوا إلى “Home2 Suites”، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد تلقيهم بلاغا من العاملين في الفندق بأن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، قولها إن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

Henry County Police say they think there’s likely another crime scene at a different location, based on their observations about the suspect in custody. pic.twitter.com/7wdFkf8o84

— Rikki Klaus (@RikkiKlausWSB) January 22, 2018