هذه المواد الغذائية تحميكم من السرطان

حدّد الخبراء عدداً من المواد الغذائية التي يساعد تناولها باستمرار على خفض احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية.

وبحسب “روسيا اليوم”، أفادت صحيفة “ذي تلغراف” بأنّ حمية الطعام الغربية تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، تساعد على الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئة، وأنّ الوزن الزائد هو أحد عوامل الإصابة بهذه الأمراض، إذ تشكل نسبة الوفيات بين الرجال بسبب السمنة 14% وبين النساء 20%.

وأشارت الى أنّ تغيير نمط الوجبات الغذائية والتحول إلى الخضار والفواكه يخفض احتمال ظهور الأورام الخبيثة بنسبة تصل إلى 80%. كما تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على الوقاية من الأورام، لأنّها تتميز بمحتوى متوازن من الأحماض الدهنية “أوميغا-3″ و”أوميغا-6” ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

وبحسب أخصائي التغذية طورال شاه، فإنّ مادة اللايسين الموجودة في البصل والثوم تربط المواد السامة في جسم الإنسان وتساعد في طرحها خارجه.

أما الطماطم فتحتوي على صبغة الليكوبين والتي تمنع الإصابة بسرطان البروستات وتكبح الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات تحوي إلكترونات غير زوجية أو غلافا مفتوحاً). كما أنّ الفطر “المشروم” يحفز نشاط جهاز المناعة، ويمنع البقدونس تكون أوعية دموية في أنسجة الورم.

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