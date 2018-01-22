الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

22 يناير, 2018 - 6:09 مساءً المصدر: وكالات
الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

وقّع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مرسوم دعوة ​الهيئات الناخبة​، لانتخاب أعضاء مجلس النواب: 6 أيار في ​لبنان​، 3 أيار الموظفين المشاركين في العملية الإنتخابية، 27 نيسان اللبنانيين في ​الدول العربية​، 29 نيسان اللبنانيين المسجلين في ​أميركا​ و​أوروبا​ وأفريقيا.

المصدر: وكالات
22 يناير, 2018

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