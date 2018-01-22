وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب: 6 أيار في لبنان، 3 أيار الموظفين المشاركين في العملية الإنتخابية، 27 نيسان اللبنانيين في الدول العربية، 29 نيسان اللبنانيين المسجلين في أميركا وأوروبا وأفريقيا.
الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النوّاب: 6 أيار في لبنان، 3 ايار الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، 27 نيسان اللبنانيين في الدول العربية، 29 نيسان اللبنانيين المسجلين في اميركا واوروبا وافريقيا
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 22, 2018