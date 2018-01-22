وقّع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مرسوم دعوة ​الهيئات الناخبة​، لانتخاب أعضاء مجلس النواب: 6 أيار في ​لبنان​، 3 أيار الموظفين المشاركين في العملية الإنتخابية، 27 نيسان اللبنانيين في ​الدول العربية​، 29 نيسان اللبنانيين المسجلين في ​أميركا​ و​أوروبا​ وأفريقيا.

الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النوّاب: 6 أيار في لبنان، 3 ايار الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، 27 نيسان اللبنانيين في الدول العربية، 29 نيسان اللبنانيين المسجلين في اميركا واوروبا وافريقيا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 22, 2018

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