أميركا تحظر نقل الشحنات من مطار القاهرة

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، الاثنين، أن السلطات الأميركية أوقفت استقبال طائرات الشحن من مصر، مطالبة بتزويد محطات الشحن الجوي بأجهزة فحص إلكترونية حديثة ومتطورة مع رفع كفاءة رجال الأمن وتدريبهم.

وجاء ذلك ردا على ما تردد عن تحذير السلطات الأمريكية من وضع متفجرات على طائرات بضائع قادمة إليها من عدة دول بالشرق الأوسط، من بينها مصر.

وقالت المصادر إنه بعد قيام وفد أميركي بالتفتيش على إجراءات الأمن بمطار القاهرة منذ أكثر من عام، اكتشفت بعض الثغرات الأمنية في قرية البضائع حيث يحتاج رجال الشرطة لتدريب مكثف واستخدام أجهزة حديثة لفحص البضائع والطرود والحاويات قبل شحنها على الطائرات.

وقررت السلطات الأميركية وقف إستقبال أي طائرات شحن من مطار القاهرة، إلا بعد علاج هذه الثغرات.

وأضافت المصادر أن قرار السلطات الأميركية تضمن عدم شحن أية بضائع وطرود قادمة عن طريق قرية البضائع بمطار القاهرة على طائرات شركة مصر للطيران لنقل الركاب والتي تتوجه يوميا إلى مطار كيندى في نيويورك والاقتصار على شحن حقائب الركاب فقط بعد تعرضها لعمليات فحص يدوى وآلي وإلكتروني قبل شحنها لطائرات الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية المختصة بدأت تنفيذ طلبات الجانب الأميركي من خلال استيراد أجهزة فحص حديثة وتدريب الكوادر الأمنية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

