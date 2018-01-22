ارتفاع حصيلة ضحايا القذائف على دمشق

ارتفعت حصيلة ضحايا قذائف صاروخية أطلقتها مجموعات مسلحة، اليوم الإثنين، على أحياء عدة في مدينة دمشق القديمة إلى 9 شهداء و21 جريحا.

قال مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن “حصيلة ضحايا سقوط القذائف الصاروخية المتواصل على عدد من أحياء دمشق القديمة ارتفعت إلى 9 شهداء و21 جريحا”.

وأوضح بأن “المجموعات المسلحة في حي جوبر في دمشق أطلقت عدة قذائف صاروخية على أحياء الدويلعة وباب شرقي وباب توما والقصاع، ما تسبب أيضاً بأضرار مادية”.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد نقل عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن جماعات مسلحة قصفت حي باب توما القديم بدمشق مما أدى إلى ارتقاء 5 مدنيين، وإصابة أكثر من 8 آخرين بجروح بعضها بليغة جدا ما يجعل حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع.

وردا على الاعتداءات، وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد “وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة”.

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