الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مقتل أحد جنودها في اليمن.

وبحسب بيان للقوات المسلحة الإماراتية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام) فإن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني المشارك في عملية “إعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي “استشهد أثناء تأدية مهامه”.

ولم يشر بيان القوات المسلحة الإماراتية تفاصيل عن موقع مقتل الجندي ولا تفاصيل أخرى حول طريقة مقتله.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى أهل الجندي الفقيد.

وتقود المملكة العربية السعودية التحالف العربي ، وبدأ بتنفيذ ضربات جوية على اليمن منذ مارس/ آذار 2015.