بيان صادر من وزارة المالية عن الجمارك

أصدرت وزارة المالية بيانا، أحاطت فيه “الإعلاميين والمهتمين أنه وفي اليوم العالمي للجمارك، تنتهز الجمارك اللبنانية المناسبة لتطلق مؤتمرا تعرض فيه لخطوات تطويرها من ضمن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها والهادفة إلى تعريف المواطنين على الجمارك ومهامها الأساسية والتي لا تقتصر فقط على الدور المالي من خلال تحصيل الرسوم والضرائب، والدور الاقتصادي، بل تتعداه لتشمل مهام أخرى بالأهمية نفسها، منها الحؤول دون إدخال البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة للقانون ومراقبة الحدود والتحري عن التهريب فضلا عن حماية الأمن الوطني والاقتصادي وغيرها من الأهداف المرجوة والتي تسعى للاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات وحل العوائق التي تعترضها”.

وأشار البيان الى أن “جمارك لبنان سوف تعلن للمناسبة أيضا، عن حيازتها على شهادة الـ ISO نظرا للمستويات المتطورة التي وصلتها”.

وطلبت وزارة المالية من الإعلاميين “العمل على الإضاءة على هذا الحدث، مستفيدين من المعطيات التي سيزودهم بها مسؤولو الإدارة الجمركية مجلسا أعلى ومديرية عامة”، لافتة “الإعلاميين المهتمين إلى أن بإمكانهم التواصل مع المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بدري ضاهر للاحاطة بكل جوانب ما تقوم به الجمارك على صعيد الأهداف المحققة والأهداف التي تسعى للوصول إليها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

