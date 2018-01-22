عشيرة زعيتر ترد على برنامج العين بالعين

ردّت عشيرة زعيتر على برنامج العين بالعين الذي يعرض على قناة الجديد في بيان جاء فيه:

الاعلام هو جسم الوطن المتحرك في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما استوجب تصنيفه بالسلطة الرابعة تراتبيا بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لما يحمل في طياته من رسالة صادقة تلعب الدور الكبير في تغيير الرأي العام والمجتمع.

هذا ما بدأنا نفتقده مع قنوات مأجورة تتسابق لتحصيل شهرة ما في اي موضوع كان، وخاصة ما لم نعهده من المدعو طوني خليفة في برنامج العين بالعين بعد ان كان يسلط الضوء على مواضيع انسانية حساسة نجد الامر مختلف في الحلقة الاخيرة بعد استضافته بعض الحزبيين المعهود لهم بقيح كلامهم الزائف وحقدهم المأجوج تجاه منطقتنا المشرفة له ولاسياده..





من هنا يهم عشيرة زعيتر توضيح الآتي

اولا : نرفض رفضا تاما توصيف ابن العشيرة البار نوح زعيتر بهذا الشكل الاجرامي الذي تم التحدث به واعتباره المثال الاوحد في موضوع على حجم الوطن يشمل سبعة وثلاثون الف مذكرة توقيف بحق اشخاص لبنانيين

ثانيا: يهمنا اعلام قناة الجديد والمدعو خليفة وضيفه ان اغلابية مطلوبي بعلبك الهرمل وعلى رأسهم نوح زعيتر هم من مزارعي نبتة الحشيش وليسوا تجارا كما تصًور هذه القناة المغرضة وضيوفها

ثالثا: ان عشيرة زعيتر تتحدى قناة الجديد او اي جهة اعلامية بتقديم اثبات لضلوع ابنها نوح زعيتر بتهجم او اعتداء او اطلاق نار على اي قوة امنية او عسكرية

رابعا: كما يهمنا توضيح ان السيد نوح زعيتر عزف عن زراعة نبتة الحشيش عقب آخر خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله (حفظه الله) في منطقة بعلبك الهرمل وجميع اهالي المنطقة يشهدون بعمله الحالي في مجال المقاولات والاعمار

بعد كل ما ذكر ندين اشد الادانة الطريقة التي تم التعاطي بها من قبل القناة المذكورة عن قضية وطنية وانسانية وكل ما ذكر هو محض افتراء وتجني، مع العلم ان الافعال المنسوبة الى نوح زعيتر لا توازي اصغر جريمة قد اقترفها سيده لهذا الارعن المذكور الذي لولا البازارات السياسية والعفو الخاص لقبع في سجنه الى يوم يبعثون

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