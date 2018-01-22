وفاة وزير لبناني سابق

غيب الموت الوزير السابق محمود عبد الخالق بعد معاناة مع مرض عضال.

عبد الخالق من مواليد العام 1938 مجدلبعنا – قضاء عاليه ، انتسب للحزب السوري القومي الاجتماعي، وتقلب في مناصب قيادية عدة كان ابرزها رئاسة المجلس الاعلى ايام انقسام الحزب وبعد وفاة رئيس المجلس انعام رعد. عرف عنه اعتداله السياسي في مراحل الانقسام العامودي، وترشح للإنتخابات النيابية عام 2000 عن المقعد الدرزي في عاليه ولم يحالفه الحظ. عام 2004 تم تعيينه وزير دولة في حكومة الرئيس عمر كرامي.

ونعى رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى وأعضاء قيادة الحزب الرئيس الأسبق للحزب الوزير السابق محمود عبد الخالق، (أبو رائد) الذي توفي اليوم عن 80 عاما، “قضى ستة عقود منها في العمل الحزبي والنضال القومي رفيقا ومسؤولا وقائدا”.





واعتبر الحزب في بيانه، “ان الأمين الراحل شكل محطة بارزة من ذاكرة الحزب النضالية وتاريخه المقاوم، وكان ركنا من أركان القيادات المميزة في مراحل دقيقة وحرجة، يوم كانت المؤامرات تشتد على الحزب والأمة. وهو في أصعب الظروف التي مرت على شعبنا وبلادنا، تميز برصانته وشجاعته وقدوته فلم تعرف مسيرته استراحة مناضل، وكان على مدى العقود الستة الماضية، في صلب حركة الحزب السياسية وعلى الصعد كافة. كما كان من بين القيادات الحزبية التي شاركت في الثورة الانقلابية واعتقلت، فواجه السجان بارادة قوية وعزيمة لا تلين.

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