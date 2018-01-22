قط.. يرث 30 ألف يورو!

ورث القط “جيري” الذي يعيش في إحدى المدن الإيطالية 30 ألف يورو من مالكته التي فارقت الحياة.

وبحسب “روسيا اليوم”، ذكرت صحيفة “La Stampa” أنّ صاحبة القط المتوفاة كانت تعد “جيري” المخلوق الرئيس في حياتها، وطلبت من أفراد أسرتها الاعتناء بهذا الحيوان الأليف، وأن لا يبخلوا بالمال لعلاجه، وأن يقوموا ببيع التحف والمجوهرات لأجله إذا لزم الأمر.

وتقول ابنة المتوفاة إنّ أمها كانت تحب “جيري” أكثر من أيّ فرد في عائلتها.

وقد بدأ “جيري” بالاستمتاع بالميراث، حيث يتناول أغلى الأطباق من الروبيان والأسماك، وينام على أربع أرائك مختلفة.

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