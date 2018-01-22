“صيد الثعالب” لمواجهة “غصن الزيتون” في عفرين

لليوم الثالث على التوالي، تتابع القوات التركية والفصائل التابعة لها عملياتها في محاولة لاختراق منطقة عفرين السورية الحدودية مع تركيا شمال حلب، وسط قصف صاروخي ومدفعي مكثف، وغارات لا تهدأ، دون أن تحقق هذه الهجمات أيّ مكتسبات ميدانية حقيقية، وفق ما أكدت مصادر ميدانية متقاطعة .

العملية التركية التي أطلقت عليها أنقرة اسم “غصن الزيتون” قوبلت بمقاومة كبيرة من قبل الوحدات الكردية الموجودة في المنطقة، حيث أطلقت الوحدات الكردية عمليات “صيد الثعالب” رداً على الهجمات التركية.

عمليات “صيد الثعالب”، وفق ناشطين أكراد، عبارة عن كمائن وهجمات ليلية تستهدف مواقع القوات التركية والفصائل التابعة لها.

وفي هذا السياق، يوضح الصحافي الكردي نضال حنان أنّ “صيد الثعالب” أثمرت أسر عدد من الجنود الأتراك بالإضافة إلى مقتل عدد آخر وتدمير آليات عدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ “هذه العمليات تمكنت خلالها الوحدات من استرجاع جميع المناطق التي دخلت إليها القوات التركية”.

وتشنّ تركيا والفصائل اتي تؤازرها معارك على نحو 7 محاور في محاولة لاختراق منطقة عفرين، حيث تمكنت من السيطرة على قرى عدة (بلبل و راجو و شيخ الحديد..) قبل أن يؤكد الناطق باسم الوحدات الكردية استرجاع هذه القرى.

وفي وقت تشن فيه تركيا هجومها تحت غطاء ناري كثيف (طلعات جوية على مدار الساعة، وقصف مدفعي وصاروخي متواصل)، يعتمد تكتيك “صيد الثعالب” على امتصاص الهجوم صباحاً والنشاط ليلاً، حيث يستفيد المقاتلون الأكراد من طبيعة المنطقة الجغرافية الوعرة، والتي يعرفونها تماماً، الأمر الذي يمنحهم التفوق ليلاً مع غياب الرؤية.

ووسط معارك الكر والفر في محيط عفرين، يتوقع الصحافي الكردي نضال حنان استمرار المعارك دون أن تحقق تركيا أي تقدم يذكر على الأرض، ويقول ” كوني ابن هذه المنطقة أدرك حجم العناد لدى سكانها وأتوقع مقاومة كبيرة سنشهدها في عفرين مع امتلاك مقاتليها عامل الطبيعة الجبلية والمهارة العسكرية التي جمعوها في معاركهم ضد التنظيمات المتطرفة وخاصة داعش خلال السنوات الماضية، والاهم هو الموقف الشعبي الواحد المساند للوحدات الكردية في عفرين ضد تركيا”.

يذكر أنّ القصف التركي المتواصل لليوم الثالث على التوالي أدّى إلى دمار واسع في مواقع ومنشآت خدمية ومدنية عدة، بينها معمل الاسفلت شرق المدينة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي يصعب تحديدها بدقة، بسبب استمرار القصف، في حين تم توثيق مقتل 19 مدنياً حتى الآن، بينهم 12 طفلاً، وفق ناشطين.

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