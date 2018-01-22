ألف امرأة في صفوف “داعش” بينهن 300 تونسية

أظهرت دراسة أجراها معهد واشنطن الأمريكي لسياسات الشرق الأدنى، أنه يوجد نحو ألف امرأة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

وبحسب المعهد فقد استندت الدراسة إلى الباحثة التونسية، بدرة قعلول، التي قالت إنه “يوجد ألف امرأة في صفوف تنظيم داعش في ليبيا بينهن ليبيات، فيما يأتي العدد الأكبر منهن من تونس بواقع 300 سيدة”.

وقالت الباحثة التونسية: “بقية النسوة المنضمات للتنظيم جئن من أستراليا وتشاد وبلجيكا ومصر وإريتريا وفرنسا وكينيا والمغرب والنيجر والسنغال والصومال والسودان وسوريا وبريطانيا”.

وأشارت قعلول إلى أن “دور تلك النساء كما هو حال التنظيم في سوريا والعراق، اقتصر على الزواج والقيام بواجبات الزوجة، بما في ذلك دعم أزواجهن المنضمين للتنظيم وإنجاب أكبر عدد من الأطفال، وتنشئة الجيل القادم”.

وأكدت الدراسة أن “ظاهرة انضمام النساء لصفوف داعش في ليبيا بلغت ذروتها، وذلك بالتزامن مع تزايد قوة التنظيم في درنة أولا ثم في سرت لاحقا”.

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