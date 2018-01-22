حرب: عيب ولو استحوا بقى

22 يناير, 2018 - 8:51 مساءً المصدر: وكالات
حرب: عيب ولو استحوا بقى

غرد النائب بطرس حرب عبر “تويتر” قائلا: “‏الهيئة الحكومة ووزارة البيئة ملتهيين بالسياسة والحرتقات الانتخابية والصفقات المالية المشبوهة وما معها وقت للاهتمام بمشاكل البيئة، يللي بتشوه لبنان وتقتل صحة اللبنانيين وأهمها مأساة الزبالة”.

وأضاف: “عيب ولووو استحوا بقى. يوم الحساب قريب واللبناني ما راح يسامحوكم ولا الله كمان”.

المصدر: وكالات
22 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل