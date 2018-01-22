حرب: عيب ولو استحوا بقى

غرد النائب بطرس حرب عبر “تويتر” قائلا: “‏الهيئة الحكومة ووزارة البيئة ملتهيين بالسياسة والحرتقات الانتخابية والصفقات المالية المشبوهة وما معها وقت للاهتمام بمشاكل البيئة، يللي بتشوه لبنان وتقتل صحة اللبنانيين وأهمها مأساة الزبالة”.

وأضاف: “عيب ولووو استحوا بقى. يوم الحساب قريب واللبناني ما راح يسامحوكم ولا الله كمان”.

الهيئة الحكومة ووزارة البيئة ملتهيين بالسياسة والحرتقات الانتخابية والصفقات المالية المشبوهة وما معها وقت للاهتمام بمشاكل البيئة يلّلي بتشوه لبنان وتقتل صحة اللبنانين وأهمها مأساة الزبالة.عيب ولووو استحوا بقى.يوم الحساب قريب واللبنانيي ما راح يسامحوكم ولا الله كمان. — Boutros HARB (@Harb_Boutros) January 22, 2018

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