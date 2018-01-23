أزمة المرسوم.. “مكانك راوح”

راوحت أزمة المرسوم في سلبيتها، وتؤشّر الاجواء السائدة الى انها تزداد تعقيداً، وتحرّك النائب وائل ابو فاعور مجدداً لإحداث ثغرة في جدارها، فزار لهذه الغاية كلّاً من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

اكدت اوساط عين التينة لـ”الجمهورية” ان “لا شيء جديداً حتى الآن في ما يتعلق بأزمة مرسوم الاقدمية، والامور ما زالت في مكانها”

وتابعت “واضح انهم لا يريدون الحل، مع انه سهل جداً، سبق للرئيس نبيه بري ان طرحه عبر إهمال مرسومي الاقدميات والترقيات والاستعاضة عنهما بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية”.

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