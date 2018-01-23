“طورسركيسيان” يعلن عن تحالفاته الانتخابية

شكك النائب ​سيرج طورسركيسيان​، بنجاح الوزير ​ميشال فرعون​ في “جمع كل القوى السياسية في لائحة واحدة في دائرة بيروت الكبرى، كما حصل في ​الانتخابات البلدية​، لأن الأجواء لا توحي بذلك”.

ولفت طورسركيسيان، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “بلدية بيروت تتألف من 24 عضواً بينهم 12 مسيحياً من الدائرة الأولى، بخلاف ​الانتخابات النيابية​، حيث تضمّ هذه الدائرة ثمانية نواب بينهم أربعة من ​الأرمن​، حيث تكون المعركة الأساسية فيها على المقاعد الأربعة ​المسيحية​ الأوائل”.

وكشف أن “تحالفه في الدائرة الأولى سيكون مع النائب ​نديم الجميل​، أي مع ​حزب الكتائب​ ومع المجتمع المدني”، مؤكداً أن لائحته “ستكون مكتملة”.

ولفت إلى أن “التيار الوطني الحرّ سيكون متحالفاً مع تيار المستقبل، لأن الأخير بات له تأثير قوي بعد ضمّ منطقة المدوّر إلى هذه الدائرة، ووجود أصوات لا يستهان بها من الطائفة السنيّة في منطقة الكرنتينا”.

ورأى طورسركيسيان أن “لا أحد يعرف ما إذا كانت ​القوات اللبنانية​ جزءاً من تحالف قوى السلطة أم لا”.

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