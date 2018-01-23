واشنطن مستعدة للعمل مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، إنّ بلاده تأمل في العمل مع تركيا من أجل إنشاء منطقة آمنة في شمال غربي سوريا، لتلبية احتياجات أنقرة الأمنية.

ونقلت رويترز عن صحفي رافق تيلرسون في رحلته إلى باريس أمس الاثنين، أن بلاده قالت لتركيا “دعونا نرى إذا كان بإمكاننا العمل معكم على إنشاء نوع من المنطقة الآمنة التي قد تحتاجون إليها”.

وأضاف تيلرسون: “نبحث مع المسؤولين الأتراك وبعض القوى العاملة على الأرض أيضا، كيفية تهدئة الوضع والاستجابة لمخاوف أنقرة الأمنية المشروعة”.

ويجري الجيش التركي منذ السبت الماضي عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، أعلنت القيادة التركية أنها تستهدف تطهير المنطقة من التنظيمات الكردية المسلحة التي تصفها أنقرة بالإرهابية، وإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق اعترافها بحق تركيا في حماية أراضيها من الجماعات الإرهابية، ودعت أنقرة إلى ضبط النفس على خلفية العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

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