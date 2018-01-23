بدء تنظيف الشاطئ من الزلقا إلى الزوق

23 يناير, 2018 - 9:23 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
بدء تنظيف الشاطئ من الزلقا إلى الزوق

بدأت عملية تنظيف الشاطئ من النفايات من الزلقا الى الزوق على ستة محاور وتشرف الهيئة العليا للاغاثة على عملية التنظيف بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري حيث تقوم شركة رامكو بالتنظيف على المحاور التالية: خليج الزوق سوار الرمال، غولدن بيتش المارينا انطلياس، مجرى نهر الكلب، الزلقا قرب مايكسبور، جل الديب، مطمر برج حمود.

واكد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير “استمرار عملية التنظيف رغم سوء الاحوال الجوية حتى تنظيف الشاطئ بالكامل التزاما بتوجهات وقررات الرئيس الحريري وارجاع الشاطئ اجمل مما كان”، متمنيا على “اصحاب المشاريع السياحية التجاوب مع الهيئة العليا للاغاثة وورش العمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية
23 يناير, 2018

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