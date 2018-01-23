في زيارة رسمية.. الرئيس عون إلى الكويت

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الكويت على رأس وفد رسمي واداري وأمني وإعلامي، في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.

يضم الوفد الرسمي وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الاتصالات جمال الجراح، الدولة لحقوق الانسان أيمن شقير والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وسيكون في استقبال الرئيس عون في مطار الكويت أمير البلاد الشيخ الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين وستقام مراسم استقبال رسمية، وبعد استراحة في القاعة الأميرية ينتقل الرئيس عون والشيخ الصباح الى قصر بيان حيث تعقد المحادثات الموسعة تليها قمة ثنائية فغداء رسمي.

ويستقبل الرئيس عون في مقر الإقامة تباعا رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، على ان يلتقي مساء أبناء الجالية.

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