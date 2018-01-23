موسكو توجه دعوة رسمية للمعارضة إلى سوتشي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن روسيا دعت هيئة المفاوضات السورية، برئاسة نصر الحريري، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير الجاري في سوتشي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استقبل، يوم أمس الاثنين، وفد الهيئة.

وجاء في بيان الخارجية: “جرت نقاشات موسعة خلال الحديث عن تطورات الأوضاع في سوريا وحولها مع التركيز على ضرورة البدء بسرعة بالخطوات العملية للتسوية السلمية للأزمة السورية، وأولي اهتمام خاص للتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.

وأضاف البيان: “بدعوته المحاورين لمشاركة بناءة في المؤتمر، أكد لافروف أن منتدى سوتشي يهدف لتوفير أوسع تمثيل لجميع مكونات المجتمع السوري”.