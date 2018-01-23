وهاب: “أيار هو بداية التغيير”

أعلن رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، “أنه لا مشكلة لدينا ب​المطامر​ بالمبدأ ومنها ​مطمر الناعمة​ ولكن ما حصل أن مطمر الناعمة لم يكن صحيا وما حصل على شاطئ ​الذوق​ اننا نرمي نفاياتنا عشوائيا على ضفاف الأنهر وحين يرتفع منسوبها يأخذ معه كل ما هو مرمي وهذا ما حصل في وصول ​النفايات​ الى شاطئ الذوق من ​نهر الكلب​”، مشيرا الى “ان كل مصبات الأنهر باتت مكبات عشوائية للنفايات التي تتجمع على ضفافها بالأطنان”.

ولفت وهاب في حديث تلفزيوني الى “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة لي هو خط أحمر، وأراهن عليه بأن يضع حدا للفساد”، مؤكدا “ان هناك الكثير من النقاط المشتركة بيني وبين جمهور ​التيار الوطني الحر​ في ​الشوف​ وخارج الشوف”، موضحا انه “في ​الانتخابات​ لا اساوم على المبادئ وحزب الله عرض علي الترشح عن دائرة بيروت ولكنني رفضت لأنني لا أسعى الى مقعد ومكاني الطبيعي هو في الشوف”، وأضاف: “انا لا احتاج للتحالف مع التيار الوطني الحر في الشوف و​عاليه​، وانا مصلحتي في اللائحة الثالثة والتيار هو من سيستفيد من قوتي في الشوف، وانا ازعل عليهم وليس منهم إذا تحالفوا مع النائب وليد جنبلاط، لأن التيار لديه أهداف ومبادئ معينة لا يتخلى عنها فكيف يمكنه ان يتحالف مع جنبلاط”، وأبدى وهاب ثقته بأبناء الشوف معتبرا ان مسيحيي الشوف لن يخذلوني ويعرفون كيف سيقترعون كما السنة في الإقليم و​الدروز​ في الشوف- عاليه يعرفون لمن يصوتون ايضا ، وقال: “وئام وهاب لن يخذله ناخبو الشوف، وأيار هو بداية التغيير في الجبل”.