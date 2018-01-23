رعد: “نقول بالفم الملان نحن نقاوم التطبيع”

أشار رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ إلى أننا “بكل شرف واعتزاز وثقة بالناس وبعد كل ما أنجزناه من انتصارات على العدو ال​إسرائيل​ي نقول بالفم الملآن نحن نقاوم التطبيع مع إسرائيل”.

وفي كلمة له خلال اللقاء الوطني العام رفضا لمحاولات التطبيع مع اسرائيل أكد رعد ان “مقاومة التطبيع هي مؤشر على مستوى الحصانة والمناعة الوطنية وهي مؤشر على مستوى الانتماء الوطني وكلما ارتفع منسوب الانتماء ينخفض مستوى التطبيع مع اسرائيل”، مشيرا الى ان “المخرج ستيفن سبيلبيرغ يهودي الاصل واذا نظرنا الى مجموعة افلامه فهي تصب في دعم الحركة الصهيونية وتبث للراي العام لتخدم التفوق الاسرائيلي ولتروج لمشروعية ​الاستيطان​ الاسرائيلي ولتسوق للعنصرية الاسرائيلية وهذا لم يخجل به عبر قائمة الافلام التي انتجها”، مضيفا:”هذا المخرج هو في خدمة العدو الاسرائيلي وهو يوظف الفن في خدمة الاضطهاد الاسرائيلي لاعطائهم مشروعية الاعتداء”.